Auto dell'Eni in fiamme, s'indaga sull'origine

La scorsa notte intorno alle 4 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Brigata Liguria per l'incendio di un'auto.

Il veicolo bruciato, che non ha causato danni ad altre cose, appartiene alla ditta Eni. Le cause dell'incendio sono al vaglio degli organi competenti.

A fine novembre 2016 un episodio analogo era stato rivendicato dagli anarchici.