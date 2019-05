San Fruttuoso, fiamme nel garage: auto distrutta

Parecchio fumo e un po’ di danni, ma fortunatamente nessuna conseguenza più grave per l’incendio che è divampato nella notte tra giovedì e venerdì in un garage in via Berghini, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo la mezzanotte su segnalazione della presenza di fumo. Una volta entrati nell’autorimessa, hanno subito notato le fiamme fuoriuscire da uno dei box e avvolgere l’auto parcheggiata all’interno.

L'incendio, partito dal vano motore, ha con tutta probabilità avuto origine per cause elettriche, ma i vigili del fuoco stanno tentanto di accertare le cause esatte. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, e il fumo si è rapidamente disperso senza causare problemi agli inquilini dei palazzi vicini.