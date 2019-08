Camion in fiamme sull'A7, fiamme e fumo nella notte

Un camion è andato a fuoco nella notte sull’autostrada A7, all’altezza del casello di Busalla.

L’incendio è divampato intorno a mezzanotte, con la densa colonna di fumo chiaramente visibile da gran parte della vallata. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno attaccato le fiamme e nel giro di poco tempo sono riusciti a domarle.

Nessuno è rimasto ferito né intossicato, il traffico è rimasto bloccato per il tempo dei soccorsi. Soltanto qualche ora prima, domenica mattina, un altro incidente ha coinvolto un mezzo pesante, che ha travolto un’auto della polizia e un lavoratore di Autostrade che stavano dando assistenza in A12 a una macchina in panne nella galleria di Sant’Anna, tra Sestri Ponente e Lavagna.