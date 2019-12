Inaugurato il Mercatale: quest'anno c'è anche un palco per gli eventi. Il programma

Inaugurata questa mattina la terza edizione del Mercatale di Cna, in piazza De Ferrari a Genova. Quarantaquattro aziende del territorio, distribuite su trentotto casette in legno – su due cerchi concentrici nella piazza – animeranno il cuore del centro di Genova fino al 23 dicembre. «E' una manifestazione importante per fare capire le nostre tradizioni e far conoscere il nostro territorio – ha dichiarato il presidente di Cna Genova, Paola Noli. - Rispetto alle precedenti edizioni quest'anno avremo più casette e più aziende. Un'ottima occasione per mettere in mostra ancora di più le nostre eccellenze».

Dello stesso avviso anche il segretario di Cna Genova, Barbara Banchero, che ha posto l'attenzione sull'aspetto turistico del Mercatale. «Si tratta di un evento che favorisce sempre di più quel turismo esperienziale oggi ricercatissimo dai turisti – ha sottolineato Banchero -. Anno dopo anno il Mercatale diventa sempre meno 'mercatino' e sempre più un evento e un'occasione di incontro fra le persone e il saper fare dei nostri imprenditori».

Alla cerimonia del taglio del nastro del Mercatale stamane hanno portato il loro saluto anche le istituzioni: Regione, Comune e Camera di Commercio.

Oltre alle tipiche casette in legno, l'edizione di quest'anno del Mercatale potrà contare sull'allestimento di un palco sul quale sarà previsto un calendario ricco di eventi con diverse offerte di spettacoli e intrattenimento. Di seguito il programma giorno per giorno.

Il programma

Domenica 15 dicembre

Ore 16:30 Genova Canta: Festa musicale di apertura de “I Mercatale 2019”

Ore 17.30 Ballo Swing a cura della scuola di ballo Swingin Genova Special guest dagli Stati Uniti

Ben White e Ariel Goh

Lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 dicembre

Ore 11 gioco paniere mercatale

dalle 15 alle 19 animazione a cura di Gianni Rossi:

- Le aziende si raccontano: laboratori e dimostrazioni a cura delle aziende del Mercatale

- Ore 16:30 “NaTalent Genova” il palco ai talenti genovesi

Giovedì 19 dicembre

Ore 15 – 16.30 Animazione a cura di Gianni Rossi

Ore 16.30 intrattenimento per grandi e piccoli con Leo Trevisan attore dalla fiction di rai 1 “A un passo dal Cielo”

Ore 17.30 Esibizione scuola ballo Naima Academy Genova

Ore 18.30 “NaTalent Genova”: il palco ai talenti genovesi

Venerdì 20 dicembre

Dalle 15 Animazione a cura di Gianni Rossi

Ore 17.30 Esibizione Scuola Ballo A.s.d. Vivodanza91

A seguire: Musica e animazione musicale a cura di Gianni Rossi fino alle ore 22

Domenica 22 dicembre

Ore 10.00 3° Camminata Babbi Natale a Favore del Gaslini, in collaborazione con Associazione MyTrekking animata da Gianni Rossi

Ore 12.00 Flash Mob Coro di Natale

Ore 18.00 Grande Festa di chiusura del Mercatale