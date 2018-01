Bimba di 18 mesi cade da due metri, trasferita in elicottero Gaslini

Attimi di paura nel pomeriggio di domenica per una bimba di 18 mesi residente a Imperia, caduta da due metri di altezza.

L’allarme è scattato intorno alle 15, e la piccola è stata inizialmente soccorsa e accompagnata all’ospedale del ponente, dove i medici hanno deciso di trasferirla per precauzione al Gaslini di Genova.

L’elisoccorso di Genova ha dunque raggiunto la piazzola di recupero, ha preso in consegna la piccola e l’ha accompagnata all’ospedale pediatrico genovese: le sue condizioni non sono gravi, ma resterà sotto osservazione per tutta la notte.