Gara pubblica per assegnare quattro immobili del Comune

Sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Genova (sezione “amministrazione”, sotto-sezione “bandi di gara”, settore “patrimonio”) quattro avvisi di gara pubblica per l'assegnazione in concessione/locazione di altrettanti immobili di civica proprietà.

«L'Amministrazione ritiene che i locali, benché necessitino di interventi edilizi e impiantistici, possano rivestire, per caratteristiche e ubicazione, un interesse anche per un utilizzo a fini commerciali - dichiara il consigliere delegato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune Mario Baroni -. L'operazione immobiliare è rivolta a soggetti che siano in grado di sostenere gli interventi necessari per la riqualificazione degli spazi e che offrano un canone adeguato alle attuali condizioni manutentive. Con questa iniziativa - prosegue Baroni - ci proponiamo anche di valorizzare i contesti in cui i beni sono inseriti, sia attraverso la promozione di attività con ricadute positive sul territorio, sia in termini di diversificazione dalle realtà già esistenti sia in termini occupazionali».