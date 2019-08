Esodo estivo e imbarco traghetti, sabato attese 7mila auto: il piano del Comune

Saranno 7mila, secondo le stime del Comune e dell’Autorità Portuale, le auto che sabato 10 agosto si riverseranno nella viabilità cittadina dirette all’imbarco dei traghetti. E per tentare di prevenire il “corto circuito” che già si è verificato lo scorso 1 agosto, quando il ponente cittadino e i relativi caselli autostradali si sono ritrovati di fatto paralizzati, proprio il Comune è corso ai ripari adottando una serie di provvedimenti che si basano in primis sul potenziamento del personale ai terminal, ai varchi portuali e sulle strade.

A confermarlo è stato il sindaco Marco Bucci, che a margine della presentazione del progetto di riqualificazione della Darsena ha annunciato che «abbiamo già fatto una riunione tecnica cui hanno partecipato anche rappresentanti dell’Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto e delle aziende di vigilanza privata. Dobbiamo lavorare in maniera produttiva - ha aggiunto - a adottare provvedimenti per risolvere la situazione sul breve e sul lungo periodo».

Per quanto riguarda questo fine settimana, contrassegnato con il bollino nero dal punto di vista della viabilità autostradale, la soluzione adottata riguarda l’aumento di persone a gestire gli imbarchi: «Dobbiamo smistare le auto prima che arrivino al varco - ha spiegato Bucci - dividerle tra chi ha già il biglietto e chi invece non lo ha, e tra chi appartiene all’area Schengen e chi no. Bisogna filtrare il più possibile, così come già facciamo con i camion, in maniera tecnica e rigorosa. Anche per questo abbiamo in programma un’altra riunione nel pomeriggio».

A lungo termine, invece, il Comune ha intenzione di adottare un piano specifico finalizzato a rendere già fluidi i traffici verso il porto, in modo da appesantire il meno possibile la viabilità cittadina: «Nei prossimi due mesi adotteremo un progetto preciso - ha confermato - Ci aspettiamo alta frequenza anche a Natale, a Pasqua e ovviamente la prossima estate, e non è accettabile che chi viene a Genova per imbarcarsi faccia due ore di coda: vogliamo che Genova diventi la principale stazione del Nord Italia per quanto riguarda i traghetti, non possiamo permetterci di perdere questa opportunità».