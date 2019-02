Presidio cassintegrati Ilva e incontro in Confindustria

Questa mattina si è tenuto un incontro presso Confindustria Genova con i rappresentanti sindacali sulla vertenza Ilva. In concomitanza con l'incontro è stato organizzato un presidio dei lavoratori per il rispetto degli accordi. «Il governo responsabile di questa azienda che ha commissariato deve tutelare i lavoratori a partire dal pagamento regolare degli stipendi», la posizione della Fiom Cgil.

La scorsa settimana la Fiom Cgil aveva denunciato la pesante situazione vissuta dalle maestranze Ilva in amministrazione controllata circa il pagamento degli stipendi. I ministeri dell'Industria e del Lavoro, i commissari di governo e i dirigenti di Ilva avevano dichiarato di essere incapienti e di non poter pagare a livello nazionale 2.500 lavoratori in cassa integrazione di cui 300 a Genova, scaricando il problema sull'Inps e provocando un ritardo nei pagamenti.