Ilva, continua il tavolo al Mise

Prosegue il tavolo al Mise per il sito llva di Genova tra le delegazioni sindacali e gli investitori. Lunedì 23 aprile ancora una fumata nera dopo la discussione sulla parte variabile del salario (dai premi di produzione a quelli di risultato) che i sindacati chiedono che non cambi. Questa mattina è in corso un nuovo incontro tra le parti sociali, l'azienda, l'amministrazione straordinaria, la struttura tecnica alla presenza del viceministro Teresa Bellanova.

«Navighiamo in una palude infinita fatta di distanze incolmabili - scrive la Fiom in una nota - una giornata infinita fatta di riunioni ristrette con i soli segretari nazionali e proposte di Mittal che sono state puntualmente rispedite al mittente. Noi chiediamo continuità di occupazione, di reddito e di diritto. Se questo non ci sarà non ci sarà per noi nemmeno un'ipotesi di accordo. La responsabilità è del governo con il ministro Calenda in prima fila che ha giocato la partita con Mittal firmando un accordo per 8500 dipendenti e tagli al salario variabile e ora pensa di riversare sul sindacato la colpa di un mancato accordo per tutelare la sua immagine politica»

Positivo il parere della viceministro Teresa Bellanova: «Nessuno si aspettava una trattativa semplice ed è evidente che la complessità dell'Ilva costringe tutti, anche Arcelor Mittal, a un supplemento e a un approfondimento di analisi. Allo stesso tempo ritengo che i temi discussi, e il modo in cui sono stati affrontati, pone una premessa importante anche per il futuro perché conferma l'avvio di un modello di relazioni industriali dove si misurano competenze e saperi e dove non sono in discussione né la valenza strategica dell'Ilva né la centralità della questione ambientale e della sicurezza sul lavoro. Giungere a determinazioni condivise era l'obiettivo che ci eravamo dati all'avvio della Trattativa e, pur consapevoli della delicata fase che vive il Paese e del percorso in atto verso la formazione del nuovo Governo, continuiamo a tenere fede alla responsabilità assunta e alla funzione esercitata, garantendo qualità dell'impegno istituzionale e di governo».