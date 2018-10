Ilva: clima ancora teso per l'arrivo delle lettere di distacco

Le Rsu dell'Ilva di Genova hanno convocato un'assemblea di tutti i lavoratori per lunedì 29 ottobre alle 5.30 fuori dalla portineria per decidere le inziative di lotta dopo che è stato diffuso un comunicato targato Ilva/Mittal per dire che dal 29 ottobre 2018 arriveranno le lettere di distacco e verranno pubblicate sul portale MyIlva nella pagina personale di ciascun lavoratore.

«Nei giorni scorsi - spiegano le Rsu - sono state proposte delle riduzioni di personale senza innovazioni tecnologiche nei reparti Movimento Ferroviario, Linee di Taglio ed Elettrolitica, a seguito delle quali abbiamo aperto la procedura di raffreddamento».

«Nell'ultima riunione - proseguono i sindacati - del collegio di Vigilanza, presso la Prefettura di Genova, è stato chiesto dalle Organizzazioni sindacali un incontro col ministero dello Sviluppo Economico per definire compiti della futura Società di Cornigliano, essendoci un impegno tra Am investco e Ilva in un contratto privato del 14 settembre 2018».

«Non ci faremo dividere tra lavoratori dentro e fuori dallo stabilimento prima che ci sia un quadro chiaro per tutti. Le condizioni di passaggio da una società all'altra vanno definite chiaramente a Genova in base all'accordo di programma, come abbiamo ripetutamente chiesto», ribadiscono le Rsu.

L'assemblea si terrà comunque anche se è arrivata la convocazione in Confidustria, nel pomeriggio di lunedì 29 ottobre alle 15.