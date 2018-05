Ilva: riprende il negoziato al Mise

L'appello di Fim e Uilm per la ripresa del negoziato fra sindacati e Mittal sul futuro dell'Ilva è stato accolto ed è arrivata una convocazione al ministero dello Sviluppo Economico per le 11 di giovedì 10 maggio 2018. La riunione sarà presieduta dal ministro Carlo Calenda.

Fim e Uilm sperano di superare la fase di stallo che si è venuta a creare in quanto «sui veri nodi, quali gli aspetti salariali e normativi e soprattutto occupazionali, le distanze sono enormi».

Per quanto Fiom, Film e Uilm abbiano assunto iniziative autonome, la posizione dei sindacati pare unanime, ovvero niente accordo senza garanzie per tutti i lavoratori, in caso contrario si scenderà ancora in piazza.