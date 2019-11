A San Martino l'ultimo saluto a Ilaria, uccisa dalla meningite

Il funerale di Ilaria Caccia, 27 anni, morta di meningite lunedì mattina all'ospedale San Martino, avrà luogo mercoledì 20 novembre alle ore 10 nella chiesa di Gesù Adolescente in via Padre Semeria.

Ilaria, che con il papà ha gestito per anni La Passeggiata Librocaffè, il locale di piazza Santa Croce diventato per molti frequentatori del centro storico un punto fisso per un the o un aperitivo, ha iniziato a sentirsi male domenica mattina. La sera prima aveva assistito a uno spettacolo teatrale organizzato nei locali della parrocchia in via Padre Semeria, nel quartiere di San Martino, dove lei stessa abitava.

L'Asl 3 ha già attivato la profilassi per le persone che sono entrate in contatto diretto con la giovane.