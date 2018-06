Esplosione all'interno dell'Iit, gravi due operai

Grave incidente nel pomeriggio di martedì all’interno dell’Istituto Italiano di Tecnologia, a Morego, sulle alture del ponente genovese: stando alle prime informazioni, si sarebbe verificata un’esplosione in mensa in cui sarebbero rimaste ferite due persone.

Si tratterebbe di due operai accompagnati d’urgenza all’ospedale Villa Scassi in codice rosso: a esplodere sarebbe stata una lavastoviglie industriale cui i due stavano lavorando, e che per motivi da chiarire avrebbe preso fuoco. Entrambi i lavoratori hanno riportato ustioni chimiche molto gravi.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e ai mezzi del 118, anche le forze dell’ordine per chiarire a cosa sia dovuto il guasto e la conseguente esplosione. L'Istituto è stato evacuato in via precauzionale, ma non risulterebbero altri feriti oltre ai due operai portati in ospedale: i dipendenti della struttura hanno riferito di avere sentito un forte scoppio e di essersi subito precipitati verso le uscite.