Esplosione all'Iit, migliorano le condizioni degli operai feriti

Migliorano le condizioni dei due operai che martedì pomeriggio sono rimasti feriti in un’esplosione avvenuta all’interno dell’Istituto Italiano di Tecnologia, a Morego, in Valpolcevera.

I due feriti si trovano ancora ricoverati nel Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi, dove sono stati accompagnati d’urgenza dopo che dalla lavastoviglie industriale che stavano riparando in mensa è partito lo scoppio. Entrambi hanno riportato gravi ustioni chimiche legate al contatto con i detergenti che stavano usando per la manutenzione del macchinario.

Restano da chiarire intanto le cause all’origine dell’incidente: i Vigili del fuoco, che si sono occupati di spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la mensa dell’Iit, ipotizzano che possa essersi trattato di un corto circuito o di una reazione proprio ai detergenti utilizzati, ma le indagini sono ancora in corso. I circa 200 dipendenti dell’istituto, nel frattempo, consumano i pasti con stoviglie riciclabili in attesa che la lavastoviglie venga dissequestrata.