L'Iit dona 170 notebook dismessi, il bando online

Su quelle tastiere hanno lavorato gli scienziati dell'Istituto italiano di tecnologia, adesso 170 computer saranno assegnati ad associazioni di volontariato o di protezione civile tramite bando. Si tratta di 34 lotti da 5 portatili ciascuno e ogni soggetto potrà richiedere al massimo due lotti.

"Le domande possono essere presentate da Croce Rossa Italiana CRI - si legge nel bando - organismi di volontariato e protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all’estero per scopi umanitari, istituzioni scolastiche o, in subordine, altri enti no-profit, quali Onlus, Pro Loco, parrocchie, enti di promozione sociale".

I soggetti interessati dovranno compilare un modulo, scaricabile dal sito dell'IIt, e inviarlo - tramite lettera raccomandata - all'Ufficio patrimonio della Fondazione Isituto Italiano di Tecnologia.

Le domande saranno accolte in ordine di ricezione e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17 del 23 marzo. L’assegnazione avverrà entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande secondo i criteri del bando e seguendo l'ordine di ricezione.