Genova è la provincia più felice d'Italia

I genovesi hanno vissuto un anno felice, più degli abitanti di tutte le altre province. È quanto emerge dalla classifica, stilata da Voices from the Blogs relativa all'anno 2017. Gli utenti di Twitter cinguettano continuamente la loro felicità o rabbia e Voices from the Blogs ascolta queste variazioni di umore e le usa per stilare delle graduatorie, settimanali o annuali.

Al primo posto nell'Ebook di quest'anno troviamo, per la prima volta, la Liguria, con un valore di iHappy pari a 56,2%. Seguono il Lazio, che sale ancora di una posizione rispetto al 2016, e il Piemonte, mai così in alti in questi anni. Scivolano indietro il Trentino Alto Adige e la Basilicata prime due classificate del 2016 e, oggi, rispettivamente 17esima e 18esima.

Cambiano le gerarchie anche se consideriamo la classifica delle province: quest'anno la palma della più felice va a Genova, con un valore di iHappy del 59,5%, l'unica città in questi anni, che per due volte è riuscita a issarsi nella prima posizione (l'altra volta era successo nel 2013). Al secondo posto Bologna, che rimane sul podio dopo il terzo posto dello scorso anno, seguita forse a sorpresa, date le prima pagine dei giornali spesso non lusinghiere, Roma, che continua comunque la sua scalata iniziata già lo scorso anno. Bene anche Verona, al quarto posto dopo il secondo posto del 2016, Frosinone che dopo la prima posizione di 12 mesi fa comunque si conferma tra le prime dieci province più felici al settimo posto, e Novara, prima nel 2015 e oggi nona. Migliorano la propria classifica anche altre grandi città: Palermo al quinto posto, Firenze al sesto, Torino sale al nono, Milano all'11° posto. Menzione speciale poi per Napoli che guadagna ben 72 posizioni rispetto al 2016 (passando dal penultimo posto al 37° e guadagnando oltre 10 punti di felicità, l'exploit più elevato tra tutte le province italiane). La parte bassa della nostra classifica vede Aosta maglia nera della felicità per il secondo anno di fila, l'unica provincia con un dato di iHappy inferiore al 50% (nonostante un deciso miglioramento rispetto al 2016).