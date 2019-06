Hennebique, pronto il bando: al via le manifestazioni di interesse

Dopo mesi di attesa, e decenni di abbandono, è pronto il bando pubblico con cui l’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale invita chiunque abbia interesse a farsi avanti per la ristrutturazione e la gestione del silos Hennebique. Il bando è disponibile da venerdì 21 giugno sul sito dell’Autorità Portuale (www.portsofgenoa.com) fino al termine previsto per la presentazione delle domande, il 31 ottobre.

La manifestazione di interesse è stata presentata in mattinata dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dal sindaco Marco Bucci e dal presidente del Porto, Paolo Emilio Signorini, che hanno ricordato le caratteristiche del fabbricato che svetta su Ponte Parodi, le stesse inserite nella scheda tecnica compilata per avviare l’iter per il recupero dell’edificio: costruito tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 con la tecnica del cemento armato, verrà ristrutturato e dato in concessione per 90 anni con un canone demaniale fissato in 375.000 euro annuali, a partire dall’anno solare successivo all’anno di rilascio della concessione.

Il recupero del silos era tra le priorità fissate da Regione e Comune, che si sono mossi congiuntamente per modificare le destinazioni d’uso dell’edificio, ampliate ad attività alberghiera, commerciale, residenziale e servizi pubblici, per renderlo così appettibile per futuri investitori vista anche la posizione strategica in cui è collocato, lungo l’arco del Porto Antico, con vista sul mare e sul centro storico della città, accanto al Terminal crociere di Genova e vicino alla stazione ferroviaria di Principe.

«Con la pubblicazione del bando abbiamo mantenuto gli impegni che ci eravamo assunti per riqualificare un manufatto eccezionale - ha detto il governatore Toti - Crediamo molto nelle potenzialità di questa struttura, proprio per la sua collocazione rispetto a tutta una serie di funzioni e siamo convinti che ci possa essere molto interesse in proposito, perché sarebbe uno splendido biglietto da visita per chi arriva a Genova, come era emerso anche nel corso della presentazione del progetto di Hennebique nella grande vetrina internazionale del Mimpim di Cannes. Riteniamo che molti soggetti possano essere interessati e che rientri a pieno titolo in quella ricostruzione del porto di Genova che è partita con il Porto Antico di Renzo Piano, per proseguire con il Waterfront di Levante e che continuerà con Hennebique edificio deputato a ospitare eventi molto importanti”.

«Il progetto di Hennebique ridisegna un’altra parte importante del fronte mare della città, aiutandoci anche nello sviluppo turistico di Genova - ha aggiunto il sindaco Bucci - Si tratta di un piano molto interessante a cui stiamo lavorando di concerto con tutti gli enti coinvolti, un grande esempio di coordinamento che ci porterà ad un grande risultato. Sono sicuro che la riqualificazione di Hennebique susciterà l’interesse di tanti gruppi imprenditoriali».

«Con la pubblicazione del bando - ha aggiunto Signorini - entra nel vivo del confronto con il mercato l’intervento a cui lavoriamo da oltre un anno in stretta cooperazione con Regione, Comune, Soprintendenza, Università di Genova e Commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte che ha inserito il recupero di Hennebique nel Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto. Genova attende da oltre 30 anni la riqualificazione di questo meraviglioso edificio che speriamo possa nascere insieme al nuovo Ponte».