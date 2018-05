Malore per un sub in visita al relitto della Haven, affondata nel 1991 al largo di Arenzano e meta di tanti turisti. E' successo sabato 19 maggio verso le ore 13.

L'uomo, che si era tuffato con alcuni amici e accompagnato da un diving center, si è sentito male in acqua, è stato subito soccorso, ed è stato trasportato al San Martino di Genova per le cure del caso.