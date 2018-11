Cinque chilogrammi di hashish in auto, arrestati

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova, nella giornata di mercoledì 21 novembre 2018 durante un controllo a un'autovettura sospetta, hanno proceduto all'arresto in flagranza di due cittadini marocchini, entrambi regolari e residenti a Rapallo: un 39enne incensurato e un 38enne con precedenti di polizia.

Gli stessi, sottoposti a perquisizione veicolare, sono stati trovati in possesso di circa cinque chilogrammi di hashish suddivisi in 500 ovuli in cellophane nascosti all'interno di una valigia posizionata nel vano portabagagli dell'autovettura.

Insieme allo stupefacente è stata posta sotto sequestro anche la somma in contanti di circa mille euro trovata in possesso dei due. I due giovani sono stati trasferiti nel carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.