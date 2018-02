Sport e disabilità, il Comune conferma il contributo alla Uisp

Resta inalterato il contributo di 40 mila euro che il Comune di Genova eroga annualmente alla Uisp per l’inserimento di persone disabili in attività sportive: l’annuncio arriva all’indomani dalla denuncia del Comitato, che aveva chiesto spiegazioni alla giunta Bucci sull’assenza dei finanziamenti per il progetto “Handicap Sport” tra le voci del bilancio comunale per il 2018.

«Sarà la Direzione Politiche dello Sport a farsi totalmente carico dell’importo - conferma oggi il Comune - per iniziativa del consigliere delegato allo Sport, Stefano Anzalone, che ha formalizzato la decisione questa mattina nel corso della Commissione consiliare sullo Sport».

Il progetto “Handicap- Sport” ormai da 36 anni vedeva il co-finanziamento del Comune per l’inserimento di persone disabili in diverse attività sportive, affiancate da qualificati istruttori. L’incertezza sul suo futuro aveva provocato l’immediata reazione da parte del Comitato Uisp, che aveva annunciato l’impossibilità di riprendere le attività nel 2018 in mancanza dei finanziamenti promessi da Tursi.