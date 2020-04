È morto Gustavo Gamalero: una vita fra cultura, legge e politica

Addio a Gustavo Gamalero, avvocato genovese nato nel 1925 e a lungo protagonista della vita politica genovese. È stato in Regione dal 1970 al 1985, prima come consigliere, poi come assessore e vicepresidente della giunta; ha ricoperto anche le cariche di prosindaco e assessore comunale alla Cultura a Palazzo Tursi.

Nel suo curriculum vanta anche la presidenza della Fondazione Colombo, periodo durante il quale preparò l'evento per il cinquecentesimo anniversario della scoperta dell'America nel 1992.

Da diversi anni viveva a Camogli, dove si è spento. Aveva 95 anni.