Delitto di Molassana, ai domiciliari Guido e Vincenzo Morso

Alta pericolosità sociale, gravità dei fatti ed entità della condanna: con queste motivazioni la Squadra Mobile di Genova ha arrestato nel pomeriggio di venerdì Guido e Vincenzo Morso, condannati in primo grado rispettivamente a 21 anni e 5 mesi e 19 anni di carcere per l’omicidio del 27enne Davide Di Maria, ucciso durante un regolamento di conti in un appartamento di Molassana il 17 settembre 2016.

Padre e figlio sono dunque finiti ai domiciliari: a eseguire le ordinanze, venerdì pomeriggio, gli agenti del dirigente Marco Calì, a un giorno di distanza dalla lettura del dispositivo di condanna in aula. E se per Guido, già detenuto ai domiciliari, la situazione sostanzialmente cambia poco, per Vincenzo, inizialmente sottoposto soltanto all’obbligo di firma, si inasprisce.

Il provvedimento è stato chiesto dal sostituto procuratore Alberto Landolfi, che nel corso del processo con rito abbreviato ha più volte sottolineato la volontà dei due Morso di uccidere: quando, nel pomeriggio del 17 settembre, sono arrivati nell’appartamento di salita San Giacomo, sapevano benissimo che ad attenderli c’erano Marco N’Diaye, Christian Beron e Davide Di Maria, erano certi che gli stessero tendendo una trappola e «volevano uccidere». Per questo, ha sostenuto la procura, Vincenzo Morso avrebbe estratto la pistola appena entrato in casa, sparando un colpo andato a conficcarsi in un mobiletto. Ne sarebbe nata una rissa, durante il quale Di Maria è stato colpito a morte con un coltello estratto da Guido Morso.

L’unico in carcere, a oggi, è proprio Marco N’Diaye, già detenuto a Marassi, che al termine del processo di primo grado è stato condannato a 7 anni e 8 mesi per spaccio e possesso di pistola. Gli avvocati dei Morso, Mario Iavicoli e Riccardo Lamonaca, hanno già annunciato l’intenzione di ricorrere contro la sentenza.