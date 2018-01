Genova ricorda Guido Rossa: Toti, Bucci e Orlando all'Ilva

Anche quest’anno, come ogni anno, il 24 gennaio Genova ricorda Guido Rossa, l’operaio Italsider e sindacalista Cgil ucciso nel 1979 dalle Brigate Rosse.

Tanti gli appuntamenti previsti in città per rendergli omaggio: alle 8.30 la Rsu e la Società operaia di mutuo soccorso Guido Rossa hanno tenuto una cerimonia vicino al cippo che lo ricorda, cui hanno preso parte anche il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, il governatore ligure Giovanni Toti, il segretario generale della Camera del Lavoro, Ivano Bosco, il presidente di Ansaldo Energia, Giuseppe Zampini, il presidente emerito dell’Anpi nazionale, Carlo Smuraglia, e il sindaco Marco Bucci.

«Nelle pareti, nei pavimenti e nei macchinari dell’Ilva è intrisa un pezzo di storia - ha detto Toti davanti agli operai dello stabilimento - Ci sono luoghi, momenti e persone attorno a cui si rinnova il patto sociale che ci tiene uniti, momenti di dolorosa consapevolezza in cui ci ritroviamo per rinnovare quel patto sociale, fatto della capacità di ascoltasi anche quando si hanno idee diverse, di confrontarsi e di ritrovarsi. E questo è sicuramente uno dei momenti e dei luoghi».

Anche il sindaco Bucci ha ricordato Guido Rossa: «Nel ’77 io ho fatto alpinismo, e sono certo che ci siamo incontrati qualche volta in montagna - ha detto il primo cittadino, presente in fabbrica con il tricolore - Ma se così non fosse, so per certo che negli ambienti Guido era considerato un leader, una persona che sapeva guidare gli altri anche in montagna, e che ha dimostrato cosa significa essere coerenti e chiede nel futuro. Ma ho un altro ricordo ancora più importante: i giorni del suo funerale ero in Marina, a Livorno, eravamo tanti intorno al televisore, e guardavano migliaia di genovesi che sfilavano sotto la pioggia. In quel momento mi sono sentito molto orgoglioso di essere genovese».

Le celebrazioni proseguono alle 10.30 con la deposizione di una corona nei giardini di via Fracchia, a Oregina, dove Rossa venne ucciso 39 anni fa. Ad attendere il sindaco Bucci, tra gli altri, anche il vicepresidente di Anpi, Loris Viari, mentre il presidente emerito Smuraglia alle 11 partecipa alla commemorazione nella sede della Camera del Lavoro di via San Giovanni d’Acri, a Cornigliano. Il ricordo si conclude alle 12.3o in largo XII Ottobre, dove Cgil, Cisl e Uil con i segretari generali deporranno una corona davanti alla statua dedicata a Guido Rossa.