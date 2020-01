Genova ricorda Guido Rossa, freddato dalle Br

Venerdì 24 gennaio 2020 la Camera del Lavoro di Genova, la Fiom, la Rsu Arcelor Mittal e la società mutuo soccorso Guido Rossa ricordano il sindacalista, ucciso dalle Brigate rosse nel 1979. Concluderà la commemorazione il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

Il programma della giornata prevede alle ore 9 in via Fracchia la commemorazione a cura del Comune di Genova. Dalle ore 10.30 alle 12.30 la cerimonia prosegue presso Arcelor Mittal ex Ilva.

Alle ore 14 ci si sposta in piazza Piccapietra per gli interventi di Cgil, Cisl e Uil Genova. Infine alle ore 15 in via san Giovanni d'Acri la conclusione della giornata con Maurizio Landini.