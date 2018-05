Mezzo pesante in avaria, coda sulla Guido Rossa

Inizio di mattinata difficile a Genova mercoledì 30 maggio 2018. La Polizia Municipale segnala rallentamenti alla circolazione sulla strada strada a mare Guido Rossa in direzione ponente, a causa di un mezzo pesante in avaria.

Sul posto una pattuglia per il mantenimento viabilità, che al momento è ridotta a una sola corsia. Attesa anche un'officina mobile privata per le riparazioni del caso.

In autostrada

Qualche rallentamento anche sul nodo autostradale. Coda sulla A7 Serravalle-Genova in direzione Milano: tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso e in uscita proprio a Bolzaneto. Traffico rallentato anche tra Genova Prà e il bivio A10/A7.