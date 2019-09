Giornalismo genovese in lutto, addio a Guido Martinelli

Giornalismo genovese in lutto per l'improvvisa scomparsa di Guido Martinelli, collega 68enne che lavorava a Telegenova e noto per la sua grande passione per la pallanuoto: aveva infatti ideato la trasmissione "Pallanuotando" e aveva ricoperto il ruolo di addetto stampa in diverse società. Pro Recco, Sori, Mameli e Chiavari Nuoto.

Martinelli è stato colto da un malore mentre svolgeva un servizio al Golf di Rapallo nella serata di giovedì 26 settembre 2019, il pronto intervento dei medici del 118 non è servito, si è spento all'ospedale di Lavagna dove è stato trasportato in codice rosso. Alla moglie Doriana e a tutta la sua famiglia le condoglianze della redazione di GenovaToday. Anche noi abbiamo avuto modo di conoscere Guido sul "campo" e siamo sempre rimasti colpiti dalla sua gentilezza e signorilità. Ci mancherai.