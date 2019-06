Guida con la patente revocata, ubriaco, e nasconde pure la droga

Guidava senza patente, in stato di ebbrezza, e nascondeva pure della droga: nella notte tra lunedì e martedì, un 33enne calabrese, pregiudicato, è stato fermato alla guida di un'auto, in via Gramsci, dai carabinieri del Nucleo Radiomobile.

Quello che doveva essere un semplice controllo si è rivelato essere un'operazione ben più complicata: l'uomo, dopo gli accertamenti, è risultato essere senza patente (documento gli era già stato revocato con recidiva infrabiennale), in stato di ebbrezza, e, oltre tutto, dopo la perquisizione è stato trovato in possesso di 2 involucri contenenti un grammo di cocaina.

È stato denunciato a piede libero per guida con patente revocata, guida in stato di ebbrezza e detenzione di sostanze stupefacenti.

Droga sequestrata insieme al veicolo (quest'ultimo per tre mesi), affidato a una persona di fiducia.