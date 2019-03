Guidava ubriaco ed era pure ai domiciliari: arrestato

Nella notte tra domenica e lunedì, nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale a Sampierdarena, in largo Jurse, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un ecuadoriano di 35 anni.

Il conducente, un pregiudicato residente a Finale Ligure, non avrebbe però dovuto trovarsi alla guida, nè tantomeno fuori casa: l'uomo è infatti risultato essere agli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti.

È stato dunque arrestato per evasione, e in più anche denunciato per guida in stato di ebbrezza, perché risultato positivo all'alcol test.