Furto da Gucci, ladro fa irruzione e scappa con le borse

Ancora un furto ai danni della boutique Gucci di via XXV Aprile: questa volta a tentare il colpo è stato un uomo che ha “arraffato” alcune borse approfittando del fatto che le commesse fossero impegnate, e che poi è scappato riuscendo ad allontanarsi con il bottino.

Tutto è successo lunedì sera poco prima delle 19, quando entrambe le dipendenti del negozio erano impegnate con clienti: nel giro di pochi minuti un uomo è entrato, ha afferrato quattro borse esposte nei pressi delle vetrine e poi si è nuovamente lanciato verso l’esterno, dove lo aspettava un complice.

Le due dipendenti hanno sentito l’allarme anti-taccheggio e sono accorse per capire cosa stesse succedendo, ma non hanno potuto fare altro che guardare il ladro fuggire. Il furto è stato denunciato alla polizia, che sta adesso indagando per tentare di risalire all’identità dei ladri. Il valore totale delle borse rubate si aggira intorno ai 6mila euro.