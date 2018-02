"Spaccata" in via XXV Aprile, razziata boutique griffata

"Spaccata" nella notte in pieno centro città: i ladri sono entrati in azione in via XXV Aprile, prendendo di mira la boutique Gucci con un'auto lanciata contro le vetrate.

Il furto sarebbe avvenuto intorno alle 2 di notte. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, cui sono state affidate le indagini, i malviventi hanno spaccato una delle vetrine del negozio con la parte posteriore dell'auto e hanno poi afferrato le borse esposte, caricandole in macchina e fuggendo prima dell'arrivo della vigilanza.

Il danno stimato è di circa 80mila euro. I carabinieri hanno già requisito i filmati delle telecamere di sorveglianza per risalire all'identità dei ladri. Lo scorso giugno era stato messo a segno un altro colpo con modalità molto simili, questa volta in una gioielleria della vicina via Roma.