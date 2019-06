Un'altra serrata in centro, chiude Gucci

Fra le interrogazioni a risposta immediata che hanno aperto alle 14 il consiglio comunale di martedì 27 giugno si è parlato anche di Gucci, un'altra griffe del lusso, che a breve chiuderà il suo negozio di Genova. Stefano Costa (Vince Genova) ha chiesto un aggiornamento in merito alle iniziative allo studio della Giunta per rivitalizzare sia l'area dell'ex Rinascente sia, più in generale, il tessuto commerciale del centro cittadino

Per la giunta ha preso la parola l'assessore Giancarlo Vinacci: «Abbiamo incontrato Carige per l'immobile della ex Rinascente e sono intenzionati a vendere. Ora l'amministrazione sarà al loro fianco per iniziare a riempire i locali con aziende che hanno chiesto di poter affittare degli spazi. Per quanto riguarda Moody oltre a riaprire ha assunto altri dieci dipendenti. Insieme con la collega Bordilli abbiamo messo in atto delle agevolazioni che stanno dando i loro frutti. Stiamo studiando anche la possibilità di creare una “casa di vetro” con dei monitor in largo XII Ottobre dove trasmettere immagini utili per i cittadini e i turisti».

Sulla chiusura di Gucci non si è discusso oltre. Resta il fatto che la decisione del marchio di lasciare il negozio di via XXV Aprile non rappresenta un segnale positivo. L'auspicio è che il Comune riesca a mandare avanti i progetti che ci sono per l'area intorno a Piccapietra.