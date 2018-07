«Guasto al sistema di circolazione»: treni nel caos

Sabato pomeriggio di passione per tutti coloro che - dalla stazione di Genova Brignole - si sono mossi verso il levante ligure: a causa di un «guasto al sistema di circolazione», come hanno annunciato gli altoparlanti, infatti è stata registrata una serie di ritardi a catena.

A essere coinvolti, tutti i treni in direzione levante, dai regionali agli Intercity, con ritardi che hanno raggiunto i 20-30 minuti, in una giornata già difficile dovuta alle tante persone che hanno scelto il treno per raggiungere i luoghi di villeggiatura in quest'ultimo weekend di luglio. E non sono mancate, sulle banchine della stazione, proteste e mugugni dei pendolari esasperati.

I disagi continuano, dunque, dovuti anche ai lavori in corso nella galleria San Martino, tra Genova Brignole e Genova Quarto: dal 1 luglio è stata infatti sospesa la circolazione sul binario in direzione Genova. I treni potranno dunque percorrere solo l'altro binario per entrambi i sensi di marcia: ciò significa che basta un solo convoglio in ritardo per far slittare l'orario di tutti.