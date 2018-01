Scoperti laboratori del falso: 1 arresto, 4 denunce, e 1400 capi sequestrati

La Guardia di Finanza di Genova - che ha intensificato l’attività di contrasto all’abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti non sicuri - ha scoperto un laboratorio e un magazzino del falso, e posto sotto sequestro oltre 1400 articoli di moda con marchi contraffatti, pronti per essere venduti.

"Occasioni regalo"

È successo nel centro storico, dove i prodotti venivano assemblati in luoghi e con materiali scadenti, per poi essere piazzati sul mercato come “occasioni regalo” dell’ultimo momento a un prezzo molto concorrenziale rispetto all'originale.

All’interno del laboratorio e del magazzino, ricavati da due appartamenti, erano presenti alcuni uomini (poi denunciati) intenti alla conversione di prodotti neutri in capi di abbigliamento contraffatti. Sono stati trovati naturalmente anche abiti con finte etichette e altri articoli di moda, oltre a una macchina da cucire che veniva utilizzata per completare l'opera.

Gli interventi, che testimoniano la continua azione di contrasto alle condotte illecite di contraffazione di marchi e di immissione in commercio di prodotti non sicuri, hanno consentito di denunciare quattro persone (tutte di origine senegalese) per ricettazione, introduzione, produzione e commercializzazione nello Stato di prodotti con segni falsi. Le Fiamme Gialle hanno anche arrestato un altro senegalese, responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Un sito internet con informazioni e consigli

Le attività dei Reparti del Corpo e delle altre Forze di Polizia, in materia di contrasto alla contraffazione, sono supportate dall’analisi dei dati forniti dal Sistema Informativo Anti Contraffazione della Guardia di Finanza (SIAC), una piattaforma informatica plurifunzionale che è anche liberamente accessibile al pubblico attraverso l’apposito sito internet (https://siac.gdf.it), per offrire ai cittadini informazioni e consigli utili sul mondo della contraffazione.

Il sistema consente ai titolari dei marchi di concorrere fattivamente nel contrasto dei traffici illeciti sul territorio, condividendo dati ed elementi utili per riconoscere i prodotti veri da quelli falsi.