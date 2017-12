La guardia costiera ligure sequestra 23 tonnellate di prodotti ittici

Nel mese di dicembre, quando il consumo di prodotti ittici cresce esponenzialmente, la Guardia Costiera ligure ha prodotto il massimo sforzo: 16 mezzi navali e 105 uomini, impiegati in attività di controllo a mare e a terra, più di 20 uomini in turno continuo 24 ore su 24 nelle Sale operative.

Sulle tavole delle famiglie o serviti nei ristoranti non finiranno infatti le 23 tonnellate di prodotti ittici sequestrati nel corso dei 900 controlli eseguiti nel corso dell'operazione “dirty market” tra Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e le provincie dell'Emilia. Si tratta di prodotto ittico di incerta provenienza, non sottoposto ai previsti controlli, conservato e trasportato in maniera non conforme alle previste norme di legge.

Particolarmente significativo per la tutela della salute dei consumatori il sequestro, avvenuto nei giorni immediatamente precedenti al Natale nel capoluogo lombardo. I controlli hanno infatti permesso ai militari dei nuclei ispettivi della Guardia Costiera ligure di sequestrare circa 600 kg di molluschi bivalvi vivi e pesci di origine asiatica individuati a bordo di un furgone, privo di apparecchiature refrigeranti e non idoneo al trasporto di alimenti.

Oltre 11 tonnellate di prodotti ittici sono stati, invece, sequestrati nel corso dei numerosi controlli per assenza delle informazioni di tracciabilità ed etichettatura, espressamente previste dai Regolamenti della Comunità europea per garantire prodotti sani e certificati ai consumatori finali.