Il Ministero dei Trasporti boccia la Gronda: «Poco efficiente»

«La risultanza delle valutazioni condotte suggerisce di cogliere l'opportunità di perseguire opzioni infrastrutturali più efficienti in termini trasportistici». In parole povere, il ministre delle Infrastrutture e dei Trasporti, come atto finale del governo gialloverde, boccia la Gronda nell’attesa conclusione dell’analisi costi-benefici diffusa nella serata di mercoledì.

Nella conclusione dello studio, il Mit ribadisce la necessità di valutare alternative alla Gronda di Ponente di Genova e all'interconnessione con le autostrade A7, A10 e A12, che dovranno «essere approfondite e individuate attraverso un confronto con i livelli istituzionali territoriali».

La nuova infrastruttura progettata da Spea (controllata di Autostrade per l'Italia) comprende 61 km di nuovi tracciati autostradali e si allaccia agli svincoli che delimitano l’area cittadina (Genova Est, Genova Ovest, Bolzaneto), si connette con la direttrice dell’A26 a Voltri e si ricongiunge con l’A10 in località Vesima.

Data la complessità dal punto di vista orografico del territorio attraversato, ricorda lo studio, il nuovo sistema viario si sviluppa quasi interamente in sotterraneo e prevede 23 gallerie, per un totale di circa 50 chilometri, circa l’81% dell’intero tracciato, con sezioni variabili fino ai 500 mq dei cameroni di interconnessione tra gli assi autostradali. Le opere all’aperto comprendono la realizzazione di 13 nuovi viadotti e l’ampliamento di 11 viadotti esistenti.

I costi restano un tasto dolente: l’attuale progetto della Gronda «prevede un costo complessivo di 4,7 miliardi di euro per 120 mesi di realizzazione», ma venire meno agli obblighi contrattuali (la realizzazione della Gronda rientra nella concessione di Autostrade per l'Italia), costerebbe almeno un miliardo di euro: «Ammonta, al netto del mancato guadagno indennizzabile nella misura del 10% dell'utile ritraibile, a circa 1 miliardo di euro».

«L’eventuale scioglimento del vincolo di realizzazione della Gronda comporta un mutamento di una delle modalità di attuazione dell’oggetto della convenzione - si legge nell’analisi - ai costi sostenuti andrebbero aggiunte le eventuali pretese risarcitorie di terzi, o in via di rivalsa dalla stessa Aspi, che, a fronte del recesso, potrebbe verosimilmente chiamarsi fuori da ogni pretesa nei suoi confronti da parte di terzi che dovessero reclamare pregiudizi a loro occorsi dalla cessazione dell’esecuzione dell’opera, allo stato non quantificabili».

Il Mit prosegue quindi fornendo 5 alternative al progetto di Spea e alla Gronda, sottolineando che «le condizioni di elevata e generalizzata congestione del nodo genovese consentono a tutte le alternative esaminate di raggiungere buoni livelli di fattibilità, ma nello stesso tempo vengono premiati quei progetti che aumentano in generale la capacità stradale, anche se non correttamente concepiti, e diventa dunque essenziale in questi casi poter confrontare diverse alternative di progetto»

«Le alternative esaminate non sono egualmente vantaggiose - prosegue lo studio - una scelta differente da quella ottimale comporterebbe non trascurabili riduzioni dei benefici potenzialmente acquisibili, cioè un cattivo uso delle risorse».

Giovanni Toti, lo sfogo del governatore ligure: «Colpo di coda di Toninelli»

La diffusione dell’analisi ha suscitato la secca replica del governatore ligure, Giovanni Toti, che in serata su Facebook ha scritto: «Il colpo di coda di Toninelli! Anche se il Governo non esiste più, il Ministero delle Infrastrutture a guida grillina boccia la Gronda di Genova, un progetto già fatto e che gli italiani stanno già pagando. Anzi, molte persone e molte aziende sono già state espropriate perché il cantiere sarebbe già dovuto partire mesi fa».

«L’arroganza non ha limiti: per compiacere i grillini liguri - prosegue Toti - che in campagna elettorale si sono schierati contro l’opera, il Governo boccia un’infrastruttura strategica per tutti i porti e il nord-ovest del Paese. E questo nonostante tutte le associazioni di impresa, i sindacati, le categorie, i professionisti, chiunque viva e lavori in Liguria sia favorevole alla sua realizzazione. Il confronto istituzionale c'è già stato».

M5s su Gronda: «Mit ci dà ragione, pensiamo al bene della Liguria»

Da parte dei rappresentanti liguri del Movimento 5 Stelle, la replica è arrivata soltanto giovedì mattina: «La puntuale e dettagliata analisi costi/benefici del Mit, ricca di diversi scenari messi a confronto, dà ragione al MoVimento 5 Stelle: è preferibile seguire lo scenario alternativo migliore, non la Gronda iniziale di Autostrade per l’Italia targata Benetton che altro non farebbe che riempire Genova di milioni di metri cubi di amianto, bloccando la città per 10 anni con 5 megacantieri evitabili. Uno scenario che il MoVimento 5 Stelle ha sempre denunciato pensando al bene della Liguria».