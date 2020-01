Crac Qui!Group, scarcerato Gregorio Fogliani

È tornato in libertà Gregorio Fogliani, patron di Qui!Group, arrestato a luglio 2019 per il fallimento dell’azienda specializzata in buoni pasto. L’imprenditore 62enne, dopo sei mesi di carcere, ha ottenuto la misura degli arresti domiciliari e si è riunito alla moglie e alle due figlie, anche loro agli arresti domiciliari.

Il giudice per le indagini preliminari ha comunque disposto per Fogliani l’obbligo di firma per quattro giorni la settimana, stesso provvedimento già adottato nei confronti della moglie e delle figlie e di Luigi Ferretto, ex amministratore delegato di Qui!Group, e Rodolfo Chiriaco, consigliere delegato della società, arrestati nell’ambito della stessa inchiesta.

L'indagine, condotta dai finanzieri del comando provinciale di Genova, è per bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa aggravata. A settembre 2018 il tribunale di Genova aveva dichiarato il fallimento della Qui! Group per debiti che ammontavano a oltre 325 milioni di euro, e nel luglio del 2019 le fiamme gialle, in concomitanza con l’arresto di Fogliani, avevano eseguito un sequestro preventivo su conti, immobili e disponibilità finanziarie per 80 milioni di euro.