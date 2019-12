Scomparso in zona Brignole, ore di paura per Graziano: «Chiunque lo veda chiami il 112»

Si è allontanato nella zona della metro di Brignole, perdendo di vista la moglie, che era con lui, e sparendo tra il via via di persone e passeggeri: Graziano Luciani, pensionato ultra ottantenne, è scomparso nel pomeriggio di domenica, e per la famiglia sono ore di ansia e paura.

Graziano, infatti, non è in grado di tornare da solo a casa: i familiari hanno fatto sapere che di muove lentamente, ed essendo affetto da Alzheimer potrebbe non essere in grado di dare informazioni su di sé. Al momento della scomparsa indossava un cappello nero, pantaloni della tuta e giaccone blu, è alto 170 circa, ha i capelli bianchi e gli occhi di un’intensa tonalità di azzurro.

Chi dovesse vederlo può chiamare il 112 (la polizia è già stata informata della scomparsa) o inviare una segnalazione alla redazione.