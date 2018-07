Deruba una donna in un negozio del centro, arrestato

Poco prima delle 18 di domenica 22 luglio 2018 i poliziotti delle volanti hanno arrestato un 47enne bosniaco, irregolare sul territorio nazionale, nella flagranza del reato di furto con destrezza.

I poliziotti stavano transitando in via Granello in centro quando hanno visto uscire l'uomo dalla porta laterale di un esercizio commerciale e allontanarsi correndo. Lo hanno seguito e fermato mentre teneva ancora tra le mani un portafoglio appena rubato dalla borsa di una signora ecuadoriana, a cui è stato poi restituito.

Accompagnato in questura il 47enne ha presentato un documento di identificazione falso che a suo dire gli era stato venduto a Torino per la cifra di 200 euro. L'uomo è stato giudicato con rito direttissimo questa mattina.