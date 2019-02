Eroina in tasca e a casa, arrestato

I carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali, nel corso di un servizio per il controllo del territorio nella serata di giovedì 7 febbraio 2019, nel transitare in salita di Granarolo hanno fermato per un controllo un genovese di 33 anni, gravato di pregiudizi di polizia.

Quest'ultimo, perquisito, è stato trovato in possesso di 24 grammi circa di eroina. Poco dopo i militari hanno ispezionato la sua abitazione in zona, dove hanno trovato altri 22 grammi della stessa sostanza, successivamente tutta sequestrata.

Il 33enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In mattinata è stato processato con rito direttissimo.