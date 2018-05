Granarolo, residenti in marcia per la restituzione della cremagliera

Una marcia contro il degrado, per puntare il dito contro i “buchi neri” del quartiere: i residenti di Granarolo scendono in strada venerdì 1 giugno per una manifestazione finalizzata a spingere l’amministrazione ad agire su situazioni divenute ormai critiche, a partire dal prolungato stop della storica cremagliera che da Principe sale verso le alture sino ad arrivare in via Bianco, del tutto ferma dallo scorso febbraio.

Gli avvisi sulla marcia contro il degrado sono comparsi in diversi punti del quartiere, volantini firmati da residenti «stanchi e indignati» che invitano a unirsi a quella che hanno ribattezzato “walking in regress”: «Chiediamo alle istituzioni competenti il ripristino del servizio della cremagliera e il ritorno da Caserta della carrozza numero due», si legge sui manifestini, in riferimento alla storica vettura del 1929 che nel 2011 si è fermata per un guasto ed è stata inviata a un’azienda campana per la riparazione.

Tra le altre richieste, la promessa riqualificazione degli spazi urbani abbandonati al degrado, la messa in sicurezza delle mura dell’antica Villa Cambiato, che costeggiano la creuza di salita di Granarolo, e ancora la pulizia dei tombini, il rifacimento della mattonata della stessa salita di Granarolo e una maggiore attenzione alla pulizia delle strade, sopratutto per quanto riguarda le deiezioni canine.

L’appuntamento è per venerdì 1 giugno alle 15.30 al capolinea del bus 38: da lì la marcia si snoderà lungo le varie fermate della cremagliera, da via Bianco a Chiassaiuola sino a via Centurione, San Rocco e Principe, raccogliendo via via i partecipanti.

«Date le varie problematiche, chiediamo una partecipazione numerosa, per dimostrare che non siamo invisibili», concludono gli organizzatori della manifestazione. Amt, dal canto suo, aveva fatto sapere a marzo che la ripresa del servizio sarebbe slittata a inizio estate per ragioni di sicurezza, una scadenza che si fa sempre più vicina senza alcuna notivà significativa.