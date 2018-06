Civetta ferita sulle rotaie, salvata dai carabinieri forestali

I carabinieri forestali di Campo Ligure, allertati da una pendolare in attesa del treno regionale per Genova, sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Genova Granara, in val Varenna, per recuperare un rapace notturno ferito.

La civetta (Athene noctua) è stata rinvenuta a pochi centimetri dalle rotaie e presentava una ferita necrotica all'ala sinistra; immediatamente soccorsa, è stata prontamente trasferita presso il Centro Recupero Animali Selvatici di Campomorone gestito dall'Enpa, dove ha ricevuto le cure del caso nella speranza di potere essere rilasciata in natura.