Derubano una donna sul bus, poi minacciano i passeggeri con un paio di forbici

L'altra notte, sull'autobus della linea urbana, due passeggeri, in prossimità di via Gramsci, hanno strappato dalle mani di una peruviana di 33 anni il suo telefono cellulare. Poi, allo scopo di procurarsi la fuga, si sono messi a brandire un paio di forbici all'indirizzo di altri passeggeri, intervenuti in soccorso della donna.

Immediatamente dopo, come richiesto dall'autista del mezzo, sono giunti sul posto equipaggi del Nucleo Radiomobile, che, appresi pochi ma utili elementi dei fuggitivi, hanno cinturato le possibili vie di fuga e poco dopo li hanno intercettati e fermati in salita San Paolo.

Identificati in un ventenne, originario di Imperia, il complice, un tunisino di 28 anni, irregolare e senza fissa dimora, entrambi con pregiudizi di polizia, trovati in possesso della refurtiva e delle forbici, sono stati arrestati per rapina in concorso e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Lo straniero è risultato inottemperante all'ordine di espulsione, intimatogli dal questore di Genova, pertanto è stato anche denunciato per inottemperanza all'espulsione dal territorio nazionale.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. I due giovani sono stati trasferiti nel carcere di Marassi.