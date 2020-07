La fidanzata lo caccia di casa, reagisce sfondando il portone a calci

Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio 2020, intorno alle 4, un 28enne originario di Capo Verde è statio denunciato per danneggiamento in via Gramsci.

L’uomo è stato fermato dai poliziotti delle volanti dell’Upg mentre stava prendendo a calci un portone di via Gramsci, infrangendone il vetro.

Alla vista della Polizia ha cercato di darsi alla fuga ma è stato bloccato dopo pochi metri. Agli agenti ha raccontato di essere molto arrabbiato con la fidanzata residente nello stabile danneggiato, la quale, dopo un brutto litigio, aveva deciso di non volerlo più ospitare nella sua abitazione.