Poliziotti in borghese nei vicoli, arrestati due spacciatori

Ieri sera il commissariato Pré ha effettuato un servizio di osservazione con personale in abiti civili nella zona di via di Pré e vicoli limitrofi, finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti in quell'area del centro storico. Durante il servizio, i poliziotti hanno osservato in vico Marinelle un soggetto che cedeva a un uomo un involucro, ricevendo in cambio una banconota da 20 euro. Hanno pertanto fermato l'acquirente, sequestrando una dose di cocaina appena acquistata, per poi bloccare il pusher, un cittadino del Gabon di 23 anni, privo di titolo di soggiorno in Italia.

Nel frattempo, due agenti posizionati in via Gramsci che si stavano avvicinando al luogo dell'arresto hanno notato un giovane che prelevava un calzino da una nicchia nel muro in piazzetta dello Scalo. Dopo un breve inseguimento hanno bloccato il giovane e recuperato l'involto, al cui interno erano custoditi 31 dosi di stupefacente, tra cocaina, eroina e marijuana, nonché la somma di 125 euro.

Sia il 23enne originario del Gabon che l'ultimo giovane, un cittadino senegalese 18enne, sono stati arrestati per la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Per il 23enne è stata fissata per questa mattina la direttissima. Il 18enne è stato trasferito nel carcere di Marassi.