Sale sul cofano di una Jaguar e la danneggia, denunciato

Nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio un uomo, senza un apparente motivo, forse perché ubriaco, è salito sulla carrozzeria di una Jaguar, regolarmente parcheggiata in via Gramsci, di proprietà di una 48enne, ammaccandola in più punti.

L'uomo, notato da un equipaggio del Nucleo Radiomobile, fermato e identificato in un egiziano di 48 anni, gravato da pregiudizi di polizia, è stato denunciato per danneggiamento.