Sdraiato a terra ubriaco, un ladro cerca di sfilargli l'orologio

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Centro hanno arrestato per furto con strappo un 27enne di origini colombiane, pregiudicato e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Quest'ultimo è stato sorpreso in via Gramsci mentre strappava dal polso di un giovane un orologio in acciaio. L'episodio si è verificato nelle prime ore di mercoledì 1 gennaio 2020, al termine dei festeggiamenti per il nuovo anno. Accortosi che la vittima era stesa a terra a causa del forte stato di ebbrezza, il 27enne ne ha approfittato per avvicinarsi e togliergli l'orologio dal polso, consapevole che non se ne sarebbe minimamente accorto.

Il piano è stato sventato dal passaggio dei militari dell'Arma, che hanno impedito al giovane di portare a termine il furto, bloccandolo prima che riuscisse ad allontanarsi con il maltolto. Il 27enne è stato trasferito nel carcere di Marassi. La refurtiva è stata restituita.