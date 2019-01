Derubata del telefono, lo ritrova grazie al gps

La tecnologia può aiutare ad avere la meglio su un malvivente. È quello che è accaduto questa mattina in zona Darsena dove una ragazza è stata derubata del telefono cellulare alla fermata dell'autobus. La giovane ha provato a inseguire il ladro, ma è caduta a terra e ne ha perso le tracce.

Quando più tardi si è presentata in commissariato per sporgere denuncia, gli agenti hanno provato a rintracciare il telefono sottratto attraverso la geolocalizzazione gps. L'escamotage ha funzionato e così i poliziotti hanno rintracciato ladro e refurtiva in via del Campo in centro storico.

Il 24enne, che aveva ancora con sé il telefono, è stato arrestato.