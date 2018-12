Rubano nell'auto in sosta, fermati dalla polizia locale

Le è bastato allontanarsi dall'auto per subire un tentato furto. Ieri, martedì 4 alle 18.30, una donna ha richiesto l'intervento di una pattuglia della polizia locale, reparto vivibilità e decoro.

L'automobilista si trovava in via Gramsci quando, lasciata la vettura incustodita per andare a pagare il parcheggio, due uomini hanno aperto la portiera della sua macchina e sono saliti a bordo. È stato un grido della donna a mettere in fuga i due aspiranti ladri.

Con la descrizione fornita dalla cittadina, gli agenti della municipale si sono messi alla ricerca dei due, trovandoli poco distante mentre cercavano di deruabare un'anziana signora. Alla vista delle forze dell'ordine i ladri sono scappati in direzioni diverse ma sono stati raggiunti, fermati e portati in Questura.

I malviventi sono stati identificati come due cittadini algerini poco più che ventenni, irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora; per loro è scattata una denuncia per tentato furto e per la violazione della legge sull'immigrazione.