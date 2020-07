Rompe il vetro di un'auto per rubare, passante lo blocca e chiama rinforzi

Denunciato a piede libero per tentato furto aggravato un 43enne di origini tunisine che, dopo aver rotto il vetro di un'automobile posteggiata in via Gramsci ha cercato di rubare alcuni oggetti che si trovavano all'interno dell'abitacolo.

Decisiva la tempestiva chiamata ai carabinieri da parte di un cittadino marocchino che aveva notato il ladro bloccandolo immediatamente per poi chiedere aiuto alle forze dell'ordine intervenute in poco tempo sul posto.

Il 43enne denunciato aveva anche alcuni precedenti.