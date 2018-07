Furgone impazzito in via Gramsci, evaso semina il panico tra i passanti

Attimi di paura domenica 8 luglio 2018, intorno alle 11.30 in via Gramsci. Poco dopo la Stazione Marittima un furgone che viaggiava verso levante ha attraversato la strada superando le corsie per la direzione opposta e, dopo aver scavalcato il marciapiede si è arrestato nello slargo pedonale davanti alla Commenda, tra i fuggi fuggi generale dei presenti, che hanno rischiato di essere travolti.

Una pattuglia della Polizia Locale che si trovava nelle vicinanze è accorsa sul posto, dove ha fermato il conducente del veicolo che, dopo essere sceso dal mezzo, stava dando in escandescenze. L'uomo, accompagnato in questura per la compiuta identificazione, è risultato essere un quarantasettenne senegalese, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nel comune di Spinetta Marengo, per una serie di reati che vanno dalla contraffazione di marchi commerciali all'ubriachezza molesta.

Durante gli accertamenti è emerso anche che, poco prima, l'uomo alla guida del furgone era transitato dal casello di Genova Ovest senza fermarsi alla barriera e aveva divelto la sbarra proseguendo la marcia fino a terminare la sua corsa davanti alla Commenda.

La causa del suo comportamento pare sia da imputare ad alcune problematiche legate all'impossibilità di vedere il figlio, che si trova in Senegal. Lunedì mattina sarà processato per direttissima.